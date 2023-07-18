سفير الاتحاد الأوروبي: مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين (فيديو)

كشف كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن تاريخ علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي يعد لأمد بعيد، موضحا أنه بالعودة للسبعينيات حينما تواصلت المجموعة الأوروبية آنذاك بالدول الأفريقية والشرق الأوسط لعقد اتفاقيات تعاون.

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المجموعة الأوروبية عقدت على الصعيد الوطني مع مصر

وتابع “برجر” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن المجموعة الأوروبية عقدت في ذلك الوقت اتفاقية على الصعيد الوطني مع مصر.

وأضاف أن عام 1995 يمثل نقطة مهمة لأنه شهد بدء الشراكة الأوروبية المتوسطية ولعبت مصر دورا مهما وتولت بعدها رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط.

تم عقد اتفاقية الشراكة مع مصر في العام 2004

ونوه إلى أنه تم عقد اتفاقية الشراكة مع مصر في العام 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، إضافة إلى اتفاقية أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في 2016 ودخلت حيز النفاذ في العام التالي.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن مصر أحد أهم الوجهات السياحية للأوروبيين، مشيرا إلى أن أوروبا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر.