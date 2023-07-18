مياه أسيوط تستقبل فريق مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه" IWSSTA"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقد شرفت الشركة، بحضور المهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية، والسيد جون هندرسون مدير مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه، لتعزيز أوجه التعاون في إطار عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه.

والتقي المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بأعضاء الفريق لمتابعة ما تم تنفيذه فى الاجتماع الدورى الذي يجريه الفريق للمتابعة والتقييم المرحلى للمشروعات ، وتدريب مشغلي برنامج مــاكسيمو Maximo Ibmلاتباع أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفنية للأصول والصيانة بما يعود بالنفع على تعظيم انتاجيتها بصورة أكبر والهادف إلى تحسين الأداء، والعمل على استعادة التكلفة ورفع كفاءة التشغيل والصيانة وتحسين جودة الخدمات.

وناقش أعضاء الفريق مع منفذي المشروعاتاهم الانجازات التى تحققت فى تنفيذ المشروعات التى تعتبر علامة بينة لثمار أربعة عشر عاماً تعاون بين الوكالة الامريكية وشركة أسيوط.