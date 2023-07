بعد جوائزه العالمية.. طرح فيلم من أجل وطني عبر المنصات المرئية

خرج البوستر الدعائي للفيلم الروائي “من أجل وطني” For My Country للمخرج رشيد حامي، لمتابعيه تزامنًا مع طرحه على منصة العرض الشهيرة نتفلكس، ويعرض الفيلم مصحوبًا بالترجمة العربية.

فيلم من أجل وطني في مهرجان فينيسيا

حصل For My Country على عرضه العالمي الأول في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حيث ترشح لنيل جائزة الأسد الذهبي، بينما شهد عرضه العربي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وإلى جانب ذلك شارك في العديد من المهرجانات الدولية من بينها المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني في نامور، ومهرجان سينميد للسينما المتوسطية في مونبيلييه، ومهرجان إشبيلية للفيلم الأوروبي، ومهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي، ومهرجان الحصان الذهبي السينمائي في تايبيه، ومهرجان آراس السينمائي الدولي، و مهرجان أنجييه السينمائي الأول الأوروبي.

تفاصيل فيلم من أجل وطني

وكان الفيلم قد تلقى ثناءً عالميًا في وسائل العالم، إذ أشاد موقع سكرين دايلي بالمخرج: "قوة المخرج تكمن في قدرته على تصوير الحياة الأسرية، إذ أن طريقته في إدراج عقيدة وإيمان العائلة ترسخ واقعية الفيلم أكثر".

وأضاف موقع MIME News "تكمن عبقرية الفيلم في سرد حكايته بطريقة تسمح للمشاهد باستنباط وملء فراغات لحظات السكوت بنفسه".

قصة فيلم من أجل وطني

يدور الفيلم حول عيسى، ضابط شاب من أصول جزائرية، يفقد حياته بشكل مأساوي خلال طقوس انضمام المستجدين لمدرسة سان سير العسكرية الفرنسية. وأثناء حزن عائلته، تشتعل الخلافات حول تدابير جنازة عيسى وسط رفض الجيش تحمل المسؤولية. يحاول إسماعيل، أخوه الأكبر المتمرد بطبعه، الحفاظ على وحدة العائلة أثناء محاربتهم لنيل العدالة لعيسى. من إخراج وسيناريو رشيد حامي، وشاركه في كتابة السيناريو المؤلف والفيلسوف الشهير أوليفييه بوريول، ويشارك في البطولة هيوجو بيكر، كريم لكلو، أليسيا هافا، لبنى أزابال، شين بومدين، سمير قواسمي، وسليمان دازي، وتصوير جيروم ألميرا.

رشيد حامي مخرج وكاتب وممثل فرنسي وُلد وعاش بفرنسا بعد فرار عائلته من الحرب الأهلية الجزائرية. بدأ مسيرته كممثل في 2003 بفيلم L'esquive مع المخرج عبد اللطيف كشيش، أخرج وكتب 3 أفلام طويلة شاركت وفازت بالعديد من الجوائز. بعد فيلمه القصير Point d'effet sans cause في 2005، أخرج فيلم متوسط - الطول في 2007 بعنوان Choisir d'aimer، وأخرج فيلمه الروائي الطويل الأول La Melodie عام 2016. وترشح فيلمه For My Country لجائزة أفضل فيلم في قسم آفاق ضمن مهرجان فينيسيا السينمائي.