ضبط 27 ألف علبة سجائر قبل تهريبها للسوق السوداء بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم تشكيل حملة مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، وتم المرور والتفتيش على مركزي ديرب نجم ومشتول السوق، وتم توجيه ضربات لتجار السوق السوداء ومحتكري السلع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم، وتم التحفظ على 1350علبة سجائر مختلفة الاصناف للإمتناع عن البيع، والتصرف في عدد 12500علبة قام أصحابها بصرفها من شركة الدخان، وتم بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وفي مركز مشتول السوق، تم توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 13500علبه سجائر قام اصحابها باحتكارها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وتم مصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية.

كما تم مخاطبة الشركة الشرقية للدخان لإيقاف صرف حصص التجار الذين قاموا بالتصرف في الحصص المنصرفه لهم وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.