العلمين الجديدة مقصد سياحي مميز على ساحل المتوسط (شاهد)

ذكر تقرير عرضته قناة “إكسترا نيوز" عن مدينة العلمين، أن كل خطوة نخطوها نحو المدينة الجديدة تؤكد نجاح المحاولة والتجربة بنسبة 100% لخلق عالم جديد لم نشهده من قبل كناطحات السحاب وغيره، مشيرة إلى ازدحام مدخل مدينة العلمين بسبب الإقبال الجماهيري الكبير.

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بوابة العلمين مزدحمة بالسيارات



وأوضح التقرير أن بوابة العلمين مزدحمة بالسيارات التي تأتي من أجل قضاء وقت ممتع على الشواطئ وسط أجواء صيفية جيدة للغاية.

من جابنها قالت مراسلة قناة “إكسترا نيوز”: “لو أخبرت أي سائح يتجول بـالممشى السياحي بأن هذه الأرض لم تكن موجودة منذ 5 سنوات بل كانت ممتلئة بالألغام، فلن يصدق هذا نهائيا إذ أنه أمر لا يصدق”.

مدينة العلمين الجديدة ترفيهية وسياحية

وتابعت أن مدينة العلمين الجديدة ترفيهية وسياحية فضلا عن كونها سكنية إذ يمكن للمواطنين العيش بها طوال أيام العام وليس في فصل الصيف فقط، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة قبلة سياحية على البحر الأبيض المتوسط.