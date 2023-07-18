سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: نمنح المال للسلطة الفلسطينية لبناء المنشآت والبنية التحتية

كشف كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جهود الاتحاد الأوروبي في مساعدة مصر لمواجهة التحديات والأزمات التي تواجهها في المنطقة.

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من مصلحة مصر والاتحاد الأوروبي حل مشاكل المنطقة

وتابع “برجر” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه من مصلحة مصر والاتحاد الأوروبي حل مشاكل المنطقة.

ونوه سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أن مصر والاتحاد الأوروبي عبرا لمدة طويلة عن الحاجة للوصول لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

الاتحاد الأوروبي أكبر مانح للسلطة الفلسطينية

وأكد أن الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للسلطة الفلسطينية فالموضوع ليس موقف سياسي، حيث يريد الاتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية ويمنح المال لتحسين الموقف ومساعدة السلطة الفلسطينية على بناء المنشآت والبنية التحتية.