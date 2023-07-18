تواصل فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط بالعلمين الجديدة (شاهد)

استعرض برنامج “هذا الصباح”، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا تلفزيونيا حول آخر المستجدات في مهرجان العلمين الجديدة والاستعدادات والتجهيزات للفعاليات المتنوعة بالمهرجان، وذلك تحت عنوان: “العالم علمين.. تواصل فعاليات أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط”.

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استمرار الإقبال الجماهيري على مدينة العلمين الجديدة

وأوضح التقرير استمرار الإقبال الجماهيري على مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى مشاركة معرض “ديارنا” على هامش مهرجان العلمين الجديدة، حيث أثبت مهرجان العلمين الجديدة أن العلمين الجديدة تقدر تكون موجودة للأسرة المصرية كاملة من حيث الأسعار والخدمات المتوفرة.

وذكر التقرير أن فكرة “العالم علمين” تأتي من مسألة مواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، إذ أن العلمين الجديدة أصبحت تتضاهي المدن العالمية.

الموجة الحارة التي تضرت العالم كله غير مؤثرة على العلمين الجديد

وعقب مراسل البرنامج، من العلمين، قائلًا: “الموجة الحارة التي تضرت العالم كله غير مؤثرة على العلمين الجديدة، والأجواء العامة أكثر من رائعة، إذ أن أعلى درجة حرارة بمدينة العلمين تسجل 32 درجة مئوية”.

وأشار إلى أن الطقس الجيد يميز العلمين الجديدة كمدينة ساحلية عن نظيرتها في أي مكان أخر على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الطقس في الساحل الشمالي يعد أفضل الأجواء في العالم خلال هذا التوقيت من العام.



