المشدد 6 سنوات لسائق تاجر في الهيروين بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "عمرو. ح. س"، 46 عاما، سائق، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها علي عملائه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.