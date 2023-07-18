المشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "السيد. ر. الـ"، 42 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها علي عملائه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.