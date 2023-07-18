عاجل
صُلح عشائري في وفاة الطالبة الأردنية إيمان ارشيد| شاهد رئيس الأهلى في إيطاليا للتعاقد مع المدرب الجديد (خاص) الثقافة تُوقع بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر لتفعيل منهجية الدولة لبناء الإنسان
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد 15 سنة لعامل حاز مواد مخدرة بالشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، عامل بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح أبيض دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطاراً يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "السيد. ر. الـ"، 42 عاما، عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة، وترويجها علي عملائه.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي جزء من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

مواد متعلقة

إمام عاشور يثير الجدل بـ “ستوري” على إنستجرام

المشدد 6 سنوات لسائق تاجر في الهيروين بالشرقية
الجريدة الورقية