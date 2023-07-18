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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

محمد بن سلمان وأردوغان يعقدان جلسة مباحثات ويشهدان توقيع مذكرات تفاهم

محمد بن سلمان وأردوغان
محمد بن سلمان وأردوغان

عقد ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الديوان الملكي في قصر السلام بجدة، جلسة مباحثات رسمية، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

 

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أردوغان يصل إلى السعودية في زيارة رسمية

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أردوغان: "العلاقات الدبلوماسية مع السعودية تستند إلى أسس راسخة" (شاهد)


وشهد الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"- مُذكرَةُ تفاهم للتعاون بين حكومة السعودية وتركيا في مجال الطاقة، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ومن الجانب التركي وزير الطاقة والموارد الطبيعية أَلْبرسلان بيرق دار، كما تم توقيع مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار المباشر، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومن الجانب التركي رئيس مكتب الاستثمار أحمد براق داغلي أوغلو.
كما تم توقيع مُذكرَةُ تفاهم للتعاون في المجال الإعلامي، حيث وقعها من الجانب السعودي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، ومن الجانب التركي مدير الاتصالات فخر الدين ألتون، كما وقع الجانبان عقدين مع شركة (بَايكر) التركية، حيث وقعهما من الجانب السعودي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومن الجانب التركي الرئيس التنفيذي لشركة (بَايكر) لطفي خَلُوق بيرق دار.
 

أردوغان يبدأ جولته الخليجية

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر السلام بجدة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووصل الرئيس التركي إلى جدة، أمس الاثنين، في زيارة رسمية، ضمن جهود تعزيز العلاقات المشتركة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين.

وقال أردوغان قبل مغادرته إسطنبول، الاثنين، متوجهاً إلى السعودية في مستهل جولته التي تشمل أيضاً قطر والإمارات، إن حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج ارتفع خلال الـ20 عاماً الأخيرة، من 1.6 مليار دولار إلى نحو 22 ملياراً.

وأضاف أنهم سيبحثون خلال المباحثات في الدول الخليجية الثلاث، عن سبل لدفع هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك من خلال منتديات الأعمال التي سيتم تنظيمها في جدة والدوحة وأبوظبي.

وأشار أردوغان إلى أن "الأزمات في العالم الإسلامي تحتم التشاور والتعاون الوثيقين بين تركيا والدول الخليجية".

وأكد أنه "سيتم بحث ملف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية والبنى التحتية، وأنه ستكون لتركيا استثمارات كبيرة في هذه الدول الثلاث".

 

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