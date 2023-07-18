جامعة سوهاج: بدء التقديم في مبادرة سفراء التنمية المستدامة "كُن سفيرًا"

أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن مركز التنمية المستدامة بالجامعة يعلن عن فتح باب التقدم للدفعة الثالثة من مبادرة “كُن سفيرًا” للتنمية المستدامة، وذلك لمن يرغب في التقديم و تنطبق عليه الشروط للمشاركة في التدريب، ونشر ثقافة الإستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وذلك بناءاً علي الإعلان الموجه من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.



وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن شروط الترشح للمتقدمين تشمل أن يتراوح سن المتقدم من 18 - 35 عاما، و إجادة اللغة الانجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم شارك فى بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى جانب أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، وأن يكون أيضاً من طلاب الجامعات، العاملين، شباب الباحثين أو خريج بمؤهل عالي.



وأوضح الدكتور حمدي حسانين مدير مركز التنمية المستدامة بالجامعة، أنه يتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ٥ دقائق مع مراعاة جودة الفيديو ( يتم رفعه على جوجل درايف أو من خلال اليوتيوب مع مراعاة التأكد من إتاحة الفيديو لسهولة الاطلاع عليه)، بالإضافة إلي أنه يتضمن الفيديو الإجابة على الأسئلة التالية" عرف نفسك موضحاً مؤهلاتك العلمية والعملية في ما لا يزيد عن دقيقتين (اللغة الإنجليزية للسؤال الأول فقط)، ما هو هدفك الرئيسي للالتحاق بالمبادرة، ماذا يعني لك أن تكون سفيرًا للتنمية المستدامة في بلدك؟ ماذا ستقدم لمجتمعك بعد اجتياز البرنامج التدريبي، وضح ما هو أكثر هدف من أهداف التنمية المستدامة تهتم به أو تود أن تتخصص فيه.

من الجدير بالذكر أن التقديم يتم من خلال الرابط الأتي:

https://estedama.gov.eg/form/