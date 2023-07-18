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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأكاديمية العربية يشارك في اجتماع الدورة 32 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة بتونس

الدكتور إسماعيل عبدالغفار
الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج

شارك الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في اجتماع الدورة 32 للجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالجمهورية التونسية.

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وتعقد لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي دورتها (32)  في الجمهورية التونسية بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم خلال الفترة 17-20/7/2023، وبمشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 

وصرح الوزير المفوض محمد خير عبدالقادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية أن لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة معنية بمتابعة شؤون عمل المنظمات العربية والاطلاع على التقارير الدورية، وهي تقارير إنجازات المنظمات العربية المتخصصة، وتقارير هيئات الرقابة المالية والإدارية وتقارير رؤساء وحدة الرقابة الداخلية وتقارير الحسابات الختامية والمراجع القانوني للمنظمات العربية المتخصصة والتقرير الدوري لصندوق النقد العربي عن نشاط الحساب الموحد والتقرير الدوري لجدولة متأخرات الدول العربية في موازنات المنظمات العربية المتخصصة.

وأضاف "خير" أن هذه الدورة سوف تناقش عدد من المواضيع المهمة منها تعديل ضوابط ومعايير إنشاء المنظمات العربية المتخصصة والكيانات المنبثقة عن جامعة الدول العربية وتحديث الآلية الخاصة بإلزام المنظمات العربية المتخصصة بتنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإنشاء بعض الكيانات التابعة لجامعة الدول العربية مثل إنشاء مركز المرصد العربي للترجمة.

كما أوضح "خير" أن نتائج أعمال هذه الدورة (32) سوف تعرض على الدورة القادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (112) والمقرر عقدها بمقر الامانة العامة للجامعة خلال الفترة 27-31/8/2023 لاعتمادها.

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