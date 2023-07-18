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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

شعبان يوسف رئيساً لتحرير سلسلة الكتاب الأول

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

أصدر الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة قرارا بتولي الكاتب الكبير شعبان يوسف رئاسة تحرير سلسلة الكتاب الأول، والتي تصدر عن المجلس الأعلى للثقافة وهي سلسلة تهتم بتقديم شباب المبدعين والباحثين الذين تنشر أعمالهم لأول مرة .


وهذا وقد تضمن قرار إعادة تشكيل هيئة تحرير السلسلة، تولى الدكتور علي الشيخ مهام إدارة تحرير  السلسلة والأستاذة سها صفوت سكرتارية تحرير السلسلة.

شعبان يوسف 

شعبان يوسف كاتب وشاعر وناقد وباحث مصري، ومؤسس منتدى "ورشة الزيتون الأدبية" ومجلة "كتابات"، وألف سبعة دواوين ومسرحية، بالإضافة إلى العديد من الكتب الناقدة والبحثية، كما ترأس هيئة تحرير سلسلة "كتابات جديدة"، وكتب للعديد من الصحف والمجلات من مثل جريدة "التحرير" وجريدة "أخبار الأدب"، أيضا لعب دورًا بارزًا في الكشف عن شعراء وكاتبات مهمشين ومجهولين، ولديه العديد من الإسهامات في مجال الإنتاج الإعلامي، فشارك في إعداد وتقديم برامج تلفزيونية مثل "عصير الكتب"، و"سور الأزبكية"، و"المقهى الثقافي".

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