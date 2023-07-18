اليوم.. وزيرة الثقافة تفتتح المركز الثقافي لهيئة الكتاب بمدينة الشروق

المركز الثقافي بالشروق صرح ثقافي جديد يُضاف إلى أصول وزارة الثقافة المصرية بعد أن تم إنشاؤه على أحدث المعايير من أجل توفير خدمات ثقافية لأكثر من 300 ألف نسمة من سكان مدينة الشروق، حيث يتزين لاستقبال رواه.

فبمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة، بهذه الذكرى العطرة، تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، المركز الثقافي التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب بمدينة الشروق.



المركز الثقافي بالشروق نموذج متكامل يُقدم خدمات متعددة، حيث يضم منفذًا لبيع الكتب، ومكتبة للاطلاع والاستعارة، ومركزًا لتنمية المواهب الفنية، بالتعاون مع دار الأوبرا.

الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب قال: "إن افتتاح المركز يأتي تنفيذًا لخطة وزارة الثقافة، لنشر الثقافة والمعرفة في شتى ربوع الجمهورية، وحرصًا من الهيئة على إقامة منافذ بيع للكتاب بمختلف محافظات مصر، لتوفير إصداراتها بأسعار في متناول الجميع، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية "رؤية مصر 2030"، لنشر الثقافة والمعرفة".

الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب



وأضاف رئيس الهيئة: "إن المركز يضم قاعة ندوات وفعاليات، وقاعة حاسب آلي، وقاعة أنشطة للطفل، وقاعة لكتاب الطفل".

وأوضح أن المركز سيشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، على مدار الأيام القادمة، والتي تضم ندوات ولقاءات فكرية، إلى جانب العديد من الورش الفنية للأطفال، من خلال مركز تنمية المواهب، التابع لدار الأوبرا لخدمة أبناء وأهالي مدينة الشروق.