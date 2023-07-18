المهارات الحياتية على مائدة برنامج "TOT" لتدريب أعضاء برلمان الشباب بالشرقية

يواصل أعضاء برلمان شباب مصر والمتميزين في أنشطة التعليم المدني من القيادات والكوادر الشبابية بمراكز شباب الشرقية، فاعليات برنامج TOT لتدريب الشباب، وإعداد مدربين لإنضمامهم لوحدة متطوعي الشرقية لصالح مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

ويستهدف التدريب؛ نشر الوعي لمكافحة المخدرات بأنواعها، حفاظًا على سلامة وصحة شباب محافظة الشرقية، والأعضاء المترددين على مراكز شباب المحافظة.

وتهدف المهارات الحياتية؛ بناء قدرات الشباب، وتدعيم المهارات اللازمة لمواقف المواجهة النفسية والاجتماعية، مع الحالات الأولى بالرعاية، والتي تحتاج إلى تدخل دفاعي للحد من انتشار الإدمان وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة.

ومن أهم المهارات التي تم مناقشتها: العمل الجماعي، والتفكير الابتكاري، والتخطيط للمستقبل، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات، والتفاوض والاقناع.

وتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ٦ أفراد، لمناقشة الأفكار وكيفية التعامل مع الحالات سواء للتوعية أو للمساعدة في العلاج.

يأتي ذلك في إطار التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية ووحدة متطوعي الشرقية التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، لتدريب أعضاء برلمان الشباب والقيادات الشبابية بالمديرية، ليكونوا سفراء بمراكز الشباب.