فندق «صن رايز توكانا ريزورت» الغردقة.. لمتعة الرقى والاستمتاع

إذا كنت تلاحق قائمة أمنيات لمرة واحدة فى العمر، فلا يمكنك التغلب على فندق «صن رايز توكانا ريزورت» الواقع فى قلب خليج مكادى بمدينة السحر والجمال، مدينة الغردقة. خليج مكادى معروف عالميا بكونه واحدا من أجمل المناطق الساحلية لوقوعه على جزء خلاب من البحر الأحمر حيث يمكنك الاستمتاع بتدرج ألوانه وتصفية ذهنك بصفائه أو الخوض فى تجربة رياضة الغوص واكتشاف عالم ما تحت الماء الرائع.

منذ افتتاح الفندق فى أواخر السنة الماضية وهو حديث المدينة لاختلافه عن أى فندق آخر. الفندق مبنى على الطراز البوهيمى الحديث وهو ممتلئ بالتفاصيل التى تجلب كل عين تراه من شدة جماله. يقدم الفندق لأول مرة برنامج الإقامة الشاملة «بريمييم أول إنكلوسيڤ» وجميع المطاعم الموجودة به مطاعم عالمية يشرف عليها طهاة متخصصون.

تتعدد الغرف والأجنحة بالفندق من حيث الاتساع والنوع لتناسب جميع الأعداد والأذواق ولكن يتفقون جميعهم فى الفخامة والذوق الرفيع. يختلفوا أيضاً فى الإطلالة فمنها المطل على البحر وحمام السباحة والحدائق الخضراء. كما يمكنك الاستمتاع بالأنشطة المختلفة أيا كان عمرك، على مدار اليوم.

ولتكتمل إقامتك بالرقى من كل جوانبه، «صن رايز توكاناريزورت» يقدم خدمة «رويال كلوب» الفاخرة التى توفر للمستمتعين بها مساحات خاصة بها حمام سباحة لهم وأولوية عند تسجيل الوصول والمغادرة وخصومات على برامج النادى الرياضى وغيرها من الخدمات التى لا تتخيلها.

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