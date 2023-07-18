إسراء عزام: أسعى لتقديم فن يليق بالذوق المصري

صرحت المهندسة المعمارية" إسراء عزام" بأنها تسعى دائماً لتقديم فن يليق بالذوق المصري والذي يتمتع بالرقي العالي ليكون داخل إطار الخلفيه المصريه الفرعونية القديمة التي عرفت بها مصر على مدار أكثر من 7000 عام

أضافت " إسراء عزام" بأن بدايه دخولها مجال التصميمات لم يكن وليد الصدفة بل كان حلمها منذ الصغر حيث كانت دائماً تميل لرسم الأشياء البسيطه التي تتماشى مع الهوية المصرية بالذوق الفرعوني

وأرجعت إسراء عزام نجاحها إلى تميزها بأدائها في عالم التصميم، ما جعلني نموذجاً للمرأة القوية والناجحة في هذا المجال، حيث أعشق التصميم بكل فروعه، واسعى دائماً لتقديم الأفضل في مجالات المعمار والتصميم الداخلي.

اختتمت إسراء حديثها: أشكر كل المتابعين الذين وصل عددهم إلى أكثر من 700 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعتبروني نموذجًا يحتذى به بين النساء، نظرًا لطموحي الدائم وإصراري على النجاح، والإثبات بأن النساء يمكنهن النجاح في كل مجال.