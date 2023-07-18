حكم من تشك أنها مسحورة لأنها لم تتزوج وعلاج ذلك

القرآن كله شفاء، ولا سيما إذا قرأ القارئ المؤمن المعروف بالاستقامة إذا قرأ على المريض ونفث عليه ودعا له، فلا شك أن هذا من أسباب الإجابة، وقد كان النبي ﷺ يرقى، قد كان يرقي بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وقد رقاه جبرائيل، فالرقية أمر معروف، في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمة، يعني: لا رقية أولى وأشفى إلا من عين أو حمة، و(العين) من عين العائن، و(الحمة): سم ذوات السموم، فالسحر يزال، إذا ظنت المرأة أنها مسحورة أو الرجل بقرائن وأمارات فليستعمل ما شرع الله من الدعاء وسؤال الله العافية، ولا مانع أن يستعين ببعض أهل العلم المعروفين بالخير للقراءة عليه والنفث عليه، وذلك من أسباب الشفاء.

وقال اهل العلم ان من أسباب الشفاء أيضًا قراءة آيات السحر التي في سورة الأعراف ويونس وطه في إناء، ثم يقرأ معها آية الكرسي و قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يشرب منها ماء ثلاث غرفات .. ثلاث حسوات ثم يغتسل بالباقي، هذا مجرب في زوال السحر إذا كان موجود سحر، مجرب في زوال السحر، ومجرب في شفاء الرجل إذا حبس عن زوجته.

وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر الأخضر، دقها وجعلها في الماء كان أيضًا من أسباب الشفاء، نبه على هذا كثير من أهل العلم، ونبه عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في كتابه فتح المجيد في شرح باب ما جاء في النشرة.

فالمقصود أن هذا بحمد الله له علاج مثل سائر الأمراض له علاج، فالعلاج من أعظم الأسباب التي يشفي الله بها العبد إذا صدق، وأخلص لله وحسنت نيته وضرع إلى الله وسأله العافية، فهو سبحانه قريب مجيب، وهو القائل: ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ [غافر:60].