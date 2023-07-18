انتظام الحالة المرورية ببني سويف اليوم

انتظام الحالة المرورية بمحافظة بنى سويف بمنطقة الدوية، تنفيذًا لتكليفات محافظ بني سويف، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ الإجراءات الفنية والمرورية اللازمة التي تم تنفيذها لإصلاح عطل مفاجئ فى خط المياه بمنطقة شارع وطريق السادات بمدينة بني سويف.







كما تم عودة الحركة المرورية إلى مسارها الطبيعي وفتح الطريق أمام المركبات، فضلًا عن عودة ضخ المياه وتقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وسحب المياه الناجمة عن العطل.







بينما من أجل ضمان سلامة الأشخاص وممتلكاتهم، والحفاظ على أمن البلاد ومقوماته البشرية والاقتصادية على حد السواء، وتعود معظم الحوادث المرورية لبعض الأسباب التي تتمثل في :



1- تعب أو إرهاق السائق مما يجعله لا يستطيع التركيز أثناء القيادة .

2- انشغال السائق أثناء القيادة في شيء آخر مثل الجوال .

3- عدم التزام السائق بنظام المرور .

4- تهور السائقين في القيادة .

5- عدم فحص المركبة باستمرار وبصورة دورية .

6- وجود مشاكل في الطريق مثل أعمال الطريق، أو سوء الطريق مثل وجود المنحنيات الخطيرة، أو عدم وجود عوامل السلامة، أو أحوال الطقس السيئة كالمطر أو الضباب أو الرمال وغيرها .





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