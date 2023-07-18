حكم الذهاب إلى السحرة للعلاج وفك السحر

يعرف الضمير أنه مجموعة من المبادئ الأخلاقية التي تسيطر أو تتحكم في أعمال الشخص وأفكاره، وهو يشمل الإحساس الداخلي بكل ما هو صحيح أو خاطئ في سلوك الشخص أو دوافعه، وهو ما يدفعه للقيام بالعمل الصّحيح،وهو إحساس أخلاقي داخلي عند الإنسان، تُبنى عليه تصرفاته، ويحدد الضمير درجة نزاهة وأمانة الإنسان، وشعوره بالسلام الداخلي نتيجة نقاء ضميره.

وقال الشيخ ابن الباز رحمه الله لما سئل عن الذهاب الى السحرة لفك السحر فقال : هذا منكر لا يجوز، الرسول ﷺ نهى عن ذلك: من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الآخر: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له، كذلك في الحديث الآخر: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر.

فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأخيار وقراء القرآن الطيبين، ويسأل ربه الشفاء والعافية، يلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه العافية والشفاء.

أما الذهاب إلى العرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة كله منكر والعياذ بالله.

فقد دل كتاب الله  وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على أن السحر قد يقع بالنسبة إلى بعض الناس وقد يؤثر في المسحور بإذن الله  كما قال الله : وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

