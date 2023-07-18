نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في شقيق أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد

أدى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، مساء اليوم، واجب العزاء في الراحل المهندس عاطف ضوة، شقيق أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، وذلك بقاعة مناسبات مسجد الشرطة بصلاح سالم.

ونعى نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحل، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويغفر له، ويرحمه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

على جانب آخر، أصدر نقيب المحامين، عبدالحليم علام، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة أيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، والذي توفى بحادث مروري اليوم، واسرة ياسر جلال الذي توفي هو وزوجته وأبنائه الثلاثة، يوم السبت، إثر حادث أليم.

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزملاء المحامين، دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.



وتقدم نقيب المحامين بصادق عزائه ومواساته وأعضاء مجلس النقابة العامة، في وفاة ياسر جلال المحامي ببني سويف، وزوجته وأبنائه الثلاثة، وأيمن عبدالستار المحامي بسوهاج، سائلين الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، ويغفر لهما، ويرحمهما، ويسكنهما فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.