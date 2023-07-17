رئيس جهاز تعمير سيناء في ضيافة محافظة الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الاثنين، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء، وذلك لبحث ومناقشة المشروعات المقرر تنفيذها في قطاعات الطرق والكبارى وتبطين وتغطية الترع.

جاء ذلك في حضور المهندس عبد التواب السيد رئيس منطقة تعمير شرق وغرب الإسماعيلية، والمهندسة أماني عبد القادر المشرف على الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء، والمهندسة رانيا عبد الفتاح نائبة رئيس المنطقة.

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنية التحتية، والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال اللقاء، إستعرض رئيس جهاز تعمير سيناء المشروعات المقرر تنفيذها داخل محافظة الشرقية للعام المالي 2023 / 2024، ومنها: رصف جسر مصرف صان من أبو رجب حتى النقطة الثانبة بطول 8 كم، ورصف طرق وشوارع داخلية بمنطقة تقسيم المعلمين، وإزدواج ورصف طريق بحر مشتول من كوبري الدمرداش حتى ارض المُلاك كفر الحصر بطول 2.1 كم وعرض 8 م.

وإنشاء ورصف طريق ميت أبو الأخضر وطريق أبو حاكم ميت أبو علي ومدخل طحلة بردين بإجمالي 10 كم وعرض 8 م، إنشاء ورصف إمتداد مصرف إكوه من النكارية وحتى طريق القنايات بطول 2.5 كم وعرض 6 م، إستكمال طريق أبو الأخضر من مدخل قرية العوامرة حتى فاقوس بطول 11 كم، رصف طريق السحاره أبو شلبي مفارق أبو كراسيع بطول 6 كم، وإنشاء 2 نفق مشاه أسفل السكة الحديد بفاقوس، وإنشاء ورصف طريق ديرب نجم ميت غمر من النقظة الثابتة حتى قرية ابو ليله بطول 6 كم وعرض 8 م، ورصف طريق طارق بن زياد بطول 7 كم وعرض متوسط 6:8 م.

وتغطية مصرف اكوه بطول 1.1 كم واصل من النكارية من الكيلو 16 حتى الكيلو 17، وإنشاء حائط ساند على مصرف بحر مشتول.

أضاف رئيس جهاز تعمير سيناء، أن هناك تنسيق بين الجهاز المحافظة والجهات المعنية لتذليل أي عقبات أثناء تنفيذ المشروعات لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين .

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء، وتتابع بشكل مستمر معدلات آداء الشركات المسند لها تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، ورفع كفاءة الطرق أولاً بأول للوصول إلى بنية تحتية سليمة، وتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة.