القبض على المتهم بالتخلص من حياة زوجته بالقليوبية أمام أبنائها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القاء القبض على خاطف روح طليقته طعنا بسكين، أمام أبنائها بدائرة مركز شرطة طوخ.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، والعميد و مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغًا بوفاة سيدة على يد زوجها، بعد اعتدائه عليها بسلاح أبيض.

انتقل رئيس مباحث مركز طوخ إلى محل الواقعة وعثر على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن زوج المجني عليه "عامل" بالإدارة التعليمية، وراء ارتكاب الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، فجر أمس الأحد، ما دفعه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة أمام ابنائها، وتم نقلها إلى المشرحة، وأمرت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.