التحقيق في العثور على جثمان شاب مشنوق بالشيخ زايد

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الأثنين، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شخص مشنوق داخل شقته في الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شخص معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.