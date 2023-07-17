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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق في العثور على جثمان شاب مشنوق بالشيخ زايد

النيابة العامة
النيابة العامة

تباشر نيابة الجيزة، اليوم الأثنين، التحقيق في واقعة العثور على جثمان شخص مشنوق داخل شقته في الشيخ زايد، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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العثور علي جثة عريس مشنوق داخل شقته بالإسماعيلية

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية، سوى بعض الإصابات حول الرقبة بسبب الحبل المعلق.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل شقته بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شخص معلقًا ومشنوقًا في سقف غرفة نومه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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