عاجل
موجة حر تضرب فرنسا والسُلطات تفرض حالة التأهب في البلاد وحش فاتورة الكهرباء.. أجهزة كهربائية سبب زيادة الاستهلاك
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير 409 مخالفات للمحال

غلق المحلات
غلق المحلات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، خلال 48 ساعة من تحرير 409 مخالفات للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.

txt

خدمات إلكترونية تقدمها وزارة الداخلية وخطوات الحصول عليها

txt

وزارة الداخلية تضبط 3 وقائع سرقة

txt

وزارة الداخلية تشارك فى ورشة عمل المكتب العربى للتوعية الأمنية

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمتابعة الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.

كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال فى تصريحات سابقة له إنه يتابع، بشكل دوري، نتائج القرار الصادر بشأن اتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

الجريدة الورقية