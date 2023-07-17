اصنعي مكرونة بالروبيان والصلصة بأشهي طريقة

تعتبر مكرونة بالروبيان والصلصة من أطيب وصفات المكرونة المميزة والشهية، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها بأسهل خطوات المأكولات البحرية مع المكرونة

مكرونة بالروبيان والصلصة

مقادير مكرونة بالروبيان والصلصة

- الروبيان : 120 غراماً (مقشر)

- بقدونس : 5 غرام (مفروم ناعم)

- الجزر : 25 غراماً (شرائح)

- الكرفس : 25 غراماً (مقطع لمكعبات صغيرة)

- البصل الأحمر : 20 غراماً (مقطع ناعم)

- الثوم : ملعقة صغيرة (مفروم)

- جبن كريمي : 25 غراماً

- ريحان : 5 غرام (مفروم)

- صلصة طماطم : 150 غراماً (أو بوريه طماطم)

- جبن البارميزان : 10 غم (مبشور)

- كريمة : ربع كوب

- عصير الليمون : 2 ملعقة صغيرة (طازج)

- الباستا : 150 غراماً (فيتوتشيني)

- جبن البارميزان : حسب الرغبة

مكرونة بالروبيان والصلصة

طريقة التحضير

1. في وعاء نضع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون والبصل الأحمر والثوم ونقليها لمدة دقيقة واحدة.

2. يضاف الكرفس والجزر وتطهى لمدة 3 دقائق ، ثم يضاف الروبيان ويضاف الملح والفلفل للتتبيل وتطهى لمدة دقيقتين

3. أضيفي صلصة الطماطم، الجبنة الكريمية، جبنة البارميزان والكريمة الطازجة فوق الروبيان.

4. أضيفي الملح والفلفل للتتبيل مرة أخرى. في هذه المرحلة يمكنك إضافة عصير الليمون.

5. قومي بغلي الفيتوتشيني إلى درجة الدنتي ثم أخرجيها من الماء وضعيها في المقلاة مع صلصة الروبيان ثم اطهي الباستا في نفس المقلاة.

6. بعد أن تطبخ وتجهز الباستا، ضعيها في وعاء التقديم وزينيها بالبقدونس الطازج والبارميزان، أصابع الخبز والتورتيلا.