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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ الغربية يناقش المحاور الرئيسية بطنطا والمحلة

محافظ الغربية مع
محافظ الغربية مع مسؤولي هيئة الطرق

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعاً مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة، وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى.

واستعرض رحمي، مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بطنطا والمحلة وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح محاور مرورية جديدة وتطوير، وتوسعة الطرق الرئيسية وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن.

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IMG-20230717-WA0272
الجريدة الورقية