موعد انقضاء فيروس الإيدز نهائيًا حول العالم .. الأمم المتحدة تكشف مفاجأة

أعلن برنامج منظمة "الإيدز/ فيروس نقص المناعة المكتسب" التابعة للأمم المتحدة، أنه من المحتمل انتهاء وباء الإيدز بحلول عام 2030، بعد توسيع نطاق اختبارات الإصابة بالمرض وتطبيق العلاج الخاص المقاوم للفيروس في بلدان عديدة، وجاء ذلك في تقرير نشره الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظمة.

موعد القضاء على وباء الإيدز في العالم:

ووفقًا لما ذكره موقع "كومسومولسكايا برافدا"، أشار التقرير إلى أن وباء الإيدز يمكن التخلص منه بحلول عام 2030، كما يشير إلى سبل تحقيق هذا الهدف، مشددًا على أن انتهاء وباء الإيدز هو مشكلة مالية وسياسية، مع العلم أن بعض البلدان التي تبذل قدرًا كافيًا من الجهود في هذا المجال قد أحرزت نجاحات جدية في مكافحة هذه العدوى.

موعد القضاء على وباء الإيدز في العالم

ووفقًا للمعلومات المتوفرة في الأمم المتحدة، فإن 95 % من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالإيدز في رواندا وإسواتيني وبوتسوانا وزيمبابوي يتلقون العلاج الذي يحتاجون إليه، كما أن 16 دولة أخرى بها 65% من المصابين بفيروس الإيدز على وشك الوصول إلى الهدف.

كما كشف التقرير أيضًا عن أن 23% من الإصابات الجديدة بمرض الإيدز حدثت في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرًا إلى أن عدد المصابين الجدد يتزايد بوتيرة تنذر بالخطر، وفي المجموع، زاد منذ عام 2010 عدد المصابين في آسيا الوسطى وأوروبا الشرقية بنسبة 49 %، وفي شمال أفريقيا والشرق الأوسط خلال نفس الفترة بنسبة 61%.