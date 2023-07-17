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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأمريكي يدعو نتنياهو لزيارة الولايات المتحدة

بايدن و نتنياهو
بايدن و نتنياهو

دعا الرئيس الأمريكي، "جوزيف روبينيت بايدن"، رئيس الحكومة، "بنيامين نتنياهو" لزيارة واشنطن، حسبما أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين.

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ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام روسية"، مساء اليوم الاثنين، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو وبايدن تحدثا هاتفيا وأن المحادثة كانت دافئة وطويلة.

التهديدات من إيران:

وذكر أن محور الحديث كان تعزيز التحالف القوي بين الدول وكبح جماح التهديدات من إيران ونقائلها وتوسيع دائرة السلام الإقليمي.

كما تطرقا لاستمرار جهود التهدئة والاستقرار في الضفة الغربية (قمة العقبة - شرم الشيخ مع السلطة الفلسطينية).

وأبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي عن القانون الذي سيتم تمريره الأسبوع المقبل في الكنيست وبشأن نيته محاولة صياغة إجماع عام واسع خلال العطلة الصيفية فيما يتعلق ببقية العملية.

ودعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتنياهو إلى اجتماع قادم في الولايات المتحدة، واستجاب رئيس الوزراء للدعوة بالإيجاب، وتم الاتفاق على أن ينسق الفريقان الإسرائيلي والأمريكي تفاصيل الاجتماع.

ولم يتم استقبال نتنياهو بعد في البيت الأبيض على الرغم من فوزه بولاية سادسة وهو شيء غير مسبوق في إسرائيل.

وكان بايدن قد رفض خلال مقابلة سابقة مع شبكة "سي.إن.إن" الإفصاح عما إذا كان سيتم توجيه الدعوة لنتنياهو.

وقال بايدن في المقابلة "أعتقد أن نتنياهو يحاول حل مشاكله الحالية من منظور ائتلافه، مشيرا إلى أن حكومة نتنياهو واحدة من الحكومات التي تضم أكبر عدد من الأعضاء المتطرفين.

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