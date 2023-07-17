لقاء

الإثنين 17/يوليو/2023 - 09:03 م 7/17/2023 9:03:58 PM

منذ أن تولى أحمد عيسى وزيراً للسياحة والآثار، منذ ما يقرب من عام، وهو يعمل فى صمت شديد، فلم نره يوماً ضيفاً لدى الإعلام المرئى، أو يجرى حوارات صحفية، ولكنه كرّس وقته للعمل فقط، فى ظل التحديات الكبيرة التى وضعت أمامه، وأهمها تحقيق مستهدف الدولة، بالوصول إلى ٣٠ مليون سائح، بنهاية عام ٢٠٢٨ ليحققوا عائدا ٣٠ مليار دولار، لتحصل مصر على تصيبها العادل من كعكة السياحة العالمية، لما لديها من كافة الإمكانيات التى تمكنها من ذلك.

وما يؤكد صعوبة المهمة، أنها جاءت فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها دول العالم، بما فيها مصر، ولأنه رجل اقتصاد «بنكير» وضع مخططا لتحقيق أمل الدولة بالوصول إلى الرقم المستهدف، فبدأ بخطوات ثابتة، وساعدة على ذلك عدة عوامل أهمها ما تتمتع به مصر من الأمن والأمان، الذى يبحث عنة السائح فى زيارته لأى دولة، وأيضاً ما قامت به الدولة فى السنوات الأخيرة، من مشروعات البنية التحتية، وتحسين الطرق، والكبارى التى سهلت من الحركة والتنقل بين المدن السياحية، إلى جانب المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، والجلالة، وغيرها من المشروعات العملاقة، كلها عوامل مهمة ومساعدة لتحقيق مستهدف الدولة مع وجود كم من الفنادق تتفوق على فنادق دول كثيرة، ومع كل ذلك لم يتبقّ سوى فكر اقتصادى، يستطيع توظيف كل ذلك لصالح الاقتصاد القومى وينجح فى إدخال العملة الصعبة وهذا ما وضعه الوزير أحمد عيسى نصب عينيه ليحقق ذلك على مدار الثلاث سنوات القادمة، والتى بدأت من العام الجارى، وظل صامتاً طوال الفترة الماضية إلى أن يجد ما يستحق الحديث عنه، ليخرج علينا ويعلن أن مصر استقبلت أكثر من ٧ ملايين سائح، فى النصف الأول من العام الجارى وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ السياحة منذ عام الذروة ٢٠١٠، قبل أحداث يناير ٢٠١١ وبالطبع الوصول إلى ٧ ملايين سائح فى ستة أشهر لم يأتِ من فراغ بل ساعد على ذلك الحملات الترويجية والدعائية الناجحة التى تم تنفيذها فى العديد من الأسواق الدولية المستهدفة، وهو ما أدى إلى زيادة الحركة الوافدة وزيادة عدد الليالى السياحية، وتنوع الأسواق بفتح أسواق جديدة إلى جانب الأسواق التقليدية، وعدم الاعتماد على أسواق بعينها، كما حدث مع السوق الروسى والذى توقف من الحركة على شرم الشيخ بعد حادث الطائرة الروسية، وتوقفه مؤخراً بعد الحرب مع أوكرانيا.

وأيضاً مشاركة الوزير بكافة المعارض الدولية، وزياراته للعديد من دول الأسواق، وعقد لقاءات مع كبار منظمى الرحلات وشركات السياحة والطيران الأوروبية، مستعرضاً معهم استراتيجية الدولة والوزارة، ومنها خطة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار السياحى فى مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية كما نجح الوزير فى زيادة عدد مقاعد الطيران لجذب مزيد من الحركة الوافدة وقيامة مؤخراً بمد برنامج تحفيز الطيران العارض. وفى النهاية نجح وزير السياحة أحمد عيسى فى سباق الزمن لتلك المهمة الصعبة والتى تساوى مهمة الجندى المقاتل الذى سيظل يعمل لاستكمال مستهدف الدولة.