جلسة مرتقبة بين الخليفي ومبابي.. غدًا

يبحث رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، عن تجديد عقد نجم الفريق كيليان مبابي خلال الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الخليفي سيتواجد في تدريبات الفريق الباريسي في الغد الثلاثاء، ومن المقرر أن يجتمع بـ مبابي.

وأوضحت أن القطري سيتحدث مع مبابي حول تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة، بعد الأزمة التي افتعلها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وشددت "ليكيب" على أن الخليفي سيقترح على مبابي تجديد عقده أو الرحيل خلال الصيف الحالي.

في سياق متصل، يرغب ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع مبابي خلال الفترة المقبلة، لكن المقابل المادي المطلوب من إدارة باريس يجعل الملكي يرفض الدخول في الصفقة والانتظار للموسم المقبل، من أجل الحصول عليه مجانًا.

وكان مبابي قد شن هجومًا قويًا على باريس سان جيرمان وإدارته، حيث صرح بأن الفريق منقسم ولا يشجع على الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا وأيضًا فوزه بالكرة الذهبية.

جدير بالذكر أن مبابي جدد تعاقده مع باريس سان جيرمان الصيف الماضي حتى يوليو 2025، لكنه أرسل خطابًا لفريقه يبلغه بإنه لن يقوم بتفعيل الموسم الثالث له مع البي أس جي.