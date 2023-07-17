فوز أسماء حمزة بمسابقة ونقطة تحول في حياتها الفنية

أشعلت الملحنة السودانية أسماء حمزة مواقع التواصل الإجتماعي واحتلت محركات البحث "جوجل"، فأصبح رواد السوشيال ميديا يريدون معرفة من هي أسماء حمزة، وتحديدا بعد أن احتفل "جوجل" بذكرى ميلادها.

أسماء حمزة

لذلك نرصد لكم كافة التفاصيل عن حياتها منذ ولادتها إلي وفاتها

جوجل يحتفل بذكري ميلاد أسماء حمزة

احتفل محرك البحث "جوجل" بالملحنة السودانية أسماء حمزة، وهي أول عازفة عود سودانية، وذلك بوضع صورة كاريكاتيرية لها على الصفحة الرئيسية، واضعًا لها رسما يجسد أسماء حمزة وهي تعزف على آلة العود مرتدية الزي الشعبي السوداني باللون الأزرق وحاملة بيدها "نوتة" موسيقية تقديرًا للنجاح الذي حققته خلال مسيرتها الفنية في التلحين.

أسماء حمزة

أسماء حمزة ولادتها ونشأتها

ولدت أسماء حمزة في حلفاية الملوك في السودان عام 1936، وتُعد أسماء حمزة وحيدة والديها وقد رُزقت بـ بنت واحدة سمتها وفاق ولها حفيدتان، تمنت أسماء حمزة أن تكون طبيبة أو مغنية ولكن ولدت بمرض في حبالها الصوتية منعها من أن تكون مغنية لكن والدها اشترى لها عودا لتعزف به بعد أن سمعها تصدر صفيرًا جميلًا، تأثرت أسماء حمزة بعدد من الفنانين المصريين، مثل أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وشادية.

أسماء حمزة

أسماء حمزة ورحلتها الفنية

بدأت أسماء حمزة رحلتها كملحنة مع عزف العود عام 1948 وأول أغنية قامت بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري على محمود طه في عام 1956، وشقت أسماء حمزة طريقها للعمل في الموسيقى السودانية عام 1982، وأول عمل اشتهرت به أسماء حمزة كملحنة هو عندما قامت بتحلين أغنية للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن وكان ذلك عام 1983.

فوز أسماء حمزة بمسابقة ونقطة تحول حياتها

فازت أسماء حمزة في مسابقة "ليلة القدر الكبرى" الموسيقية في 17 يوليو عام 1997، وكان هذا الفوز نقطة تحول في حياة أسماء حمزة ورحلت أسماء حمزة عن عن عالمنا عام 2018.