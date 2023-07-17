عاجل
عبدالحليم حافظ تحت رحمة الذكاء الاصطناعي والأسرة في حالة استياء (خاص) "القلب المكسور" حالة مرضية تصل للوفاة .. "الزعل" فى مرمى الاتهام خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي  حقيقة شراء نادي الزمالك بوتين يصف الهجوم على جسر القرم بـ "العمل الإرهابي" الكهرباء: استثمارات تصل لـ 34 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة (فيديو)
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تنس الطاولة: لا توجد خلافات داخل المجلس وننتظر اعتماد الوزارة لعقود الأجهزة الفنية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد مصدر بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، على عدم وجود أي خلافات داخل مجلس الادارة بشأن التجديد للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وأوضح المصدر ان مجلس الإدارة وافق بالاغلبية لى التجديد للأجهزة الفنية وهم  ماجد عاشور و عماد مصيلحي و جيهان السيد،  بموافقة جميع أعضاء المجلس باستثناء أحمد رضا  و محمود لاشين، عضوا الاتحاد الذين رفض التجديد للمدربين.

وتابع بأن الاتحاد ينتظر اعتماد محضر الاجتماع  الماضي و الذي تم الموافقة على التجديد ضمن الملفات التي  ناقشها الاجتماع الماضي.

وفي سياق آخر تختتم غدا الثلاثاء منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى لتنس الطاولة لأعمار تحت 15 و13 و11 سنة بالصالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث يتواجد 2115 لاعب ولاعبة بمختلف الأعمار يمثلون أندية ومراكز شباب مصر بالجمهورية.

مواد متعلقة

الشباب والرياضة تنفذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظة الشرقية

الشباب والرياضة تواصل فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر"

الشباب والرياضة تصل ثاني المحافظات الحدودية لتنفيذ مبادرة "حدودنا نبضنا"

وزير الرياضة يشهد افتتاح ملتقي القادة للفكر والثقافة والوعي

تنفذ سلسلة من الدورات التدريبية الحرفية بالمساحات الصديقة بمراكز شباب القاهرة والإسكندرية

زيارة ميدانية لعدد من مراكز الشباب بالغربية لمراجعة مدي تطبيق كود حمامات السباحة

وزير الرياضة يشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية

منتخب مصر للكرة الطائرة يحصد المركز التاسع ببطولة العالم للشباب بالبحرين
الجريدة الورقية