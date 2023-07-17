تنس الطاولة: لا توجد خلافات داخل المجلس وننتظر اعتماد الوزارة لعقود الأجهزة الفنية

أكد مصدر بالاتحاد المصري لتنس الطاولة، على عدم وجود أي خلافات داخل مجلس الادارة بشأن التجديد للأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

وأوضح المصدر ان مجلس الإدارة وافق بالاغلبية لى التجديد للأجهزة الفنية وهم ماجد عاشور و عماد مصيلحي و جيهان السيد، بموافقة جميع أعضاء المجلس باستثناء أحمد رضا و محمود لاشين، عضوا الاتحاد الذين رفض التجديد للمدربين.

وتابع بأن الاتحاد ينتظر اعتماد محضر الاجتماع الماضي و الذي تم الموافقة على التجديد ضمن الملفات التي ناقشها الاجتماع الماضي.

وفي سياق آخر تختتم غدا الثلاثاء منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة الأولى لتنس الطاولة لأعمار تحت 15 و13 و11 سنة بالصالة رقم 1 بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وتشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث يتواجد 2115 لاعب ولاعبة بمختلف الأعمار يمثلون أندية ومراكز شباب مصر بالجمهورية.