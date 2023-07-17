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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الشباب والرياضة تنفذ أندية البحث عن وظيفة بمحافظة الشرقية

بوابة الوفد الإلكترونية

 تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سلسلة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظة الشرقية( بهنا باي - النوبة - الغار)، وذلك حتى الخميس ٢٧ يوليو الجاري.


 وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب قادر على إيجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.

 يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الأنشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة وأيضًا إجراء مقابلات التعارف مع الشركات 
كما يتضمن بعض الأنشطة المتعلقة بالتثقيف المالي.

 يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لإتمام هذه الأنشطة مع الشباب، وتتم المتابعة مع الشباب منذ انتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

 أكدت منال جمال، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، مشيرةً إلى استهداف مجموعة من المحافظات الأخرى خلال الفترة المقبلة لتوسيع شريحة المستفيدين وإتاحة الفرصة أمام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.

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