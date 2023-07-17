شقيقة زعيم كوريا الشمالية تُوجه رسالة نارية للولايات المتحدة

اعتبرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، "كيم جونج أون"، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون "واهمة" إذا اعتقدت أنه من المُمكن نزع سلاح بيونج يانج النووي.

ووجهت كيم يو جونج، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، انتقادات حادة لسياسات واشنطن في تعزيز ردعها الموسع وتحالفها العسكري مع كوريا الجنوبية، مُعتبرة أن تلك الإجراءات ستجعل من الصعب على بيونج يانج المشاركة في الحوار.

وقالت كيم: "ستكون الولايات المتحدة واهمة إذا اعتقدت أنها يمكن أن توقف تقدمنا وتحقق نزع السلاح النووي بلا رجعة من خلال الوقف المؤقت للتدريبات العسكرية المشتركة أو تعليق نشر الأصول الاستراتيجية أو تخفيف العقوبات وما إلى ذلك".

الدعوات الأمريكية:

كما رفضت الدعوات الأمريكية إلى إجراء محادثات من دون شروط مسبقة، واصفة ذلك بأنها حيلة لعرقلة تقدم كوريا الشمالية.

وأضافت: "نحن على استعداد للرد بحزم على أي أعمال يمكن أن تنتهك سيادتنا وتضر باستقرار شعبنا"، مشددة على أن إطلاق كوريا الشمالية أخيرًا لصاروخ باليستي عابر للقارات كان مجرد بداية.

وقد أدلت كيم بتصريحات عدة في الأيام الأخيرة، من بينها إدانتها لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقده اجتماعًا لمناقشة إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات.

من ناحية أخرى، أكدت كوريا الشمالية يوم الخميس، أنها أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ-18" أمس الأربعاء، تحت إشراف الزعيم كيم جونغ-أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن بيونغ يانغ أطلقت صاروخ هواسونغ-18 الباليستي العابر للقارات في اختبار يهدف إلى إعادة تأكيد المصداقية الفنية والموثوقية التشغيلية لنظام الأسلحة الأساسي في البلاد.

وأفادت بأن الصاروخ حلق مسافة 1,001.2 كلم لمدة 4,491 ثانية على أقصى ارتفاع 6,648.4 كلم قبل أن يسقط في منطقة محددة مسبقًا في البحر الشرقي.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية "بشن هجوم عسكري أقوى حتى تتخلى الولايات المتحدة عن سياستها العدائية ضد بلاده"، وأكد أن "سلسلة من الهجمات العسكرية القوية ستشن حتى يعترف الإمبرياليون الأمريكيون والدمى الخونة في كوريا الجنوبية بهزيمتهم وعدم جدوى سياستهم العدائية المخزية تجاه كوريا الشمالية ويتخلون عن سياستهم الميئوس عنها" بحسب ما ذكرت الوكالة.