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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

باريس سان جيرمان يجنى أرباحًا كبيرة في غياب ميسي

يستعد باريس سان جيرمان بقوة للموسم الجديد، بعدما نجح في التتويج بالدوري وكأس الأبطال الفرنسي خلال الموسم المنصرم، لكنه خسر المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، والذي يأمل في تحقيقه خلال الموسم المقبل.

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وكان البي أس جي قد نجح في التعاقد مع ميسي قادمًا من برشلونة في صيف 2021، بعد انتهاء تعاقده مع البارسا، ليستمر لموسمين ويرحل خلال الصيف الحالي لـ إنتر ميامي الأمريكي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن باريس سان جيرمان نجح في جنى 20 مليون يورو خلال جولته الاَسيوية، والتي يستعد خلالها للموسم الجديد.

وأوضحت أن النادي العاصمي لم يتأثر برحيل ميسي خلال الفترة الماضية، ليستمر البي أس جي في أن يصبح جاذبًا حتى مع رحيل النجم الأرجنتيني.

وشددت على أن جولة باريس سان جيرمان التحضيرية تعتبر أكثر الجولات ربحًا في التاريخ، بعد الأرباح الكثيرة التي نجح الفريق في الحصول عليها جراء هذه الجولة.

ومن المقرر أن يخوض باريس سان جيرمان ثلاثة جولات تحضيرية، حيث سيواجه النصر في 25 يوليو المقبل، كما أنه سيقابل سيريزو أوساكا الياباني في الثامن والعشرون من الشهر ذاته، وإنتر ميلان الإيطالي في الأول من أغسطس.

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