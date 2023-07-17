الموتى السائرون يتجولون في شوارع فلادلفيا.. فيديو

تحولت شوارع فيلادلفيا الأمريكية، إلى مشهد حي من مشاهد أفلام الرعب “الزومبي”، وتحولت الأرصفة إلى مأوى للشباب المدمنين الذين تحول شكلهم مثل "الموتى السائرون".

وتداول رواد موقع تويتر، مقاطع فيديو لعدد من المدمنين في شوارع فلادلفيا وكأنهم زومبي، يأتون بحركات غريبة وإذا توقفوا يستمرون في وضعية محددة لمدة ساعات وكأنهم جماد لا يتحرك.

What happened to Philadelphia? pic.twitter.com/nG6HMvFhjt — Ian Miles Cheong (@stillgray) July 17, 2023

تنتشر المواد المخدرة في أمريكا، وتقتل كل عام آلاف الشباب من عمر 18 حتى 48، وينتشر مخدر الفنتانيل و ترانق المعروفين بأسعارهم الرخيصة، وهي مخدرات مخلوطة بتركيبة تعطي للحيوانات الضخمة مثل الخيول، يضاف لها الهيروين وغيره من المواد الأفيونية، إلى تفشي مشاهد مروعة لمدمنين يتعاطون هذا المخدر القاتل في وضح النهار، بينما تغطي التقيحات المروعة أذرعهم وأرجلهم، نتيجة حقن تعاطي المخدرات.