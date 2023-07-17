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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الموتى السائرون يتجولون في شوارع فلادلفيا.. فيديو

مدمنة في شوارع فلادلفيا
مدمنة في شوارع فلادلفيا

تحولت شوارع فيلادلفيا الأمريكية، إلى مشهد حي من مشاهد أفلام الرعب “الزومبي”، وتحولت الأرصفة إلى مأوى للشباب المدمنين الذين تحول شكلهم مثل "الموتى السائرون".

وتداول رواد موقع تويتر، مقاطع فيديو لعدد من المدمنين في شوارع فلادلفيا وكأنهم زومبي، يأتون بحركات غريبة وإذا توقفوا يستمرون في وضعية محددة لمدة ساعات وكأنهم جماد لا يتحرك.

 

تنتشر المواد المخدرة في أمريكا، وتقتل كل عام آلاف الشباب من عمر 18 حتى 48، وينتشر مخدر الفنتانيل و ترانق المعروفين بأسعارهم الرخيصة، وهي مخدرات مخلوطة بتركيبة تعطي للحيوانات الضخمة مثل الخيول، يضاف لها الهيروين وغيره من المواد الأفيونية، إلى تفشي مشاهد مروعة لمدمنين يتعاطون هذا المخدر القاتل في وضح النهار، بينما تغطي التقيحات المروعة أذرعهم وأرجلهم، نتيجة حقن تعاطي المخدرات.

 

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