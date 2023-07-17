رئيس عمال مصر: محورى المياه والتغير المناخى هما الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

قال محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن محورى المياه والتغير المناخى يعتبران حجرا الزاوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحداث التنمية والرخاء والازدهار، وهي مسئولية مشتركة تقع على عاتق الجميع باختلاف أشكالها وتنوع توجهاتها، وجاء ذلك خلال كلمته بندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل للحفاظ على مواردنا المائية، التي نظمتها النقابة العامة للزراعة والرى، بمقر النقابة العامه للعاملين بالزراعة و الرى و الصيد و استصلاح الأراضي.

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

وأضاف أنه على يقين مطلق وثقة تامة فى قدرتكم الفائقة على تحملكم لمسئولياتكم تجاه زيادة وعى عمالنا الأوفياء والمواطن المصرى البسيط بأهمية المياه وارتباطها الحيوى بالوجود الإنساني مما يستلزم معه ضرورة استخدامها الإستخدام الأمثل والحفاظ عليها لكونها تمثل كل أشكال نهضة وتنمية مصرنا الغالية، مشيدًا بما يقوم به الزميل عيد مرسال رئيس النقابة العامة، والزملاء من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة على عقد وتنظيم هذه الفعالية التى تتسم بالأهمية القصوى لآثارها المتعددة على كافة مناحي الحياة، فالمياه هى النعمة التى حبانا بها المولى عز وجل وجعلها المكون الأساسى لحياة الإنسان على الأرض كي يعمرها ويقيم عليها الحضارات ويحقق بها التنمية والرخاء ولنا في مقولة "مصر هبة النيل" خير دليل وأوقع مثل لحضاراتٍ مصرية عريقة شيدت على ضفاف لنيل.

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

وتابع: من هذا المنطلق تتأتى الأهمية القصوى التى تحظى بها ندوتنا اليوم كي نبحث معاً ونتذكر سوياً أن جودة حياة الانسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بكيفية الاستخدام الأمثل والمتوازن عبر ترشيد الإستهلاك لمواردنا الطبيعية وعلى رأسها المورد المائى سعياً لضمان تحقيق متطلبات وإحتياجات الحياة اللائقة للإنسان في كافة المجالات الصناعية والتجارية، والزراعية والحيوانية وفى كل ما يتصل بحياة الإنسان من قريب وبعيد.

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

واضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أنه لا يخفى على أحد منا ما قام به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وحكومته الرشيدة من تشييد المشروعات القومية العملاقة منذ الوهلة الأولى لتوليهم المسئولية في مرحلة اتسمت بالحساسية والصعوبة الشديدة على وطننا الحبيب والشعب المصرى بكافة فئاته وطوائفه، وحظيت المشروعات القومية التي استهدفت الحفاظ على مقدرات مصر المائية وترشيد الإستهلاك بها وتجدد وتعدد مصادرها النصيب الأكبر من هذه المشروعات والتي مثلت طفرة هائلة في هذا المورد الذى يعد بمثابة شريان الحياة.

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

وأوضح أنه لم يقتصر الأمر عند حد إتباع طرق الرى الحديثة في المشروعات الزراعية العملاقة توفيراً للمياه وحفاظاً عليها فحسب، ولم يقتصر الأمر أيضا عند حد تبطين الترع والمصارف المائية تجنباً للإهدار، بل إمتد الأمر لإقامة مشروعات رائدة نحو إنشاء محطات تحلية مياه البحار ومحطات إعادة تدوير مياه الصرف بغرض تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه في شتى المجالات، مشيرا أن الدولة المصرية لم تكتفي فقط بتلك الأمور، إنما آلت على عاتقها ضرورة ملحة تكمن في تغيير سلوك الفرد والمجتمع بأكمله من سبل وطرق التعامل مع المياه من خلال زيادة معدلات الوعى وحس الإدراك لدى المواطن المصرى بأهمية ترشيد الاستهلاك لهذا المورد الحيوى.

ندوة “المياه حياة” نحو الاستخدام الأمثل

واستكمل: من هنا يتجلى الدور النقابى العمالى القوى والمؤثر والفعال، فنحن نتمتع بقنوات إتصال مباشرة مع قواعدنا العمالية ذات الأثر على مستوى محافظات الجمهورية بمراكزها وقراها ونجوعها ، ولدينا القدرات التي تمكنا والإمكانيات التي تُؤهلنا كى نكون عنصراً فعالاً في زيادة وعى رجل الشارع البسيط بالأثر الإيجابى الذى يعود عليه جراء حفاظه على المياه وترشيد إستهلاكه منها.

وأثنى رئيس اتحاد عمال مصر، على إعلان النقابة العامة للزراعة والرى، لهذه الندوة، التي تعتبر بمثابة البداية القوية لعقد وتنظيم العديد من تلك الندوات بمختلف محافظات الجمهورية، فنحن جميعاً كقيادات للحركة المصرية النقابية والعمالية قد اتبعنا منهاج عمل يكمن إطاره العام فى ضرورة النزول لعمالنا الأوفياء فى مواقعهم بالقرى والنجوع بمختلف المحافظات وأماكن ومنشآت العمل المتواجدين بها إثراء المفهوم التواصل المستمر معهم.

واختتم رئيس اتحاد عمال مصر كلمته قائلا، فإنه وإن استطاعت مصر الأبية من إنجاز المشروعات القومية العملاقة بسواعد أبنائها المخلصين في أوقات قياسية غير مسبوقة، وبرؤية مستنيرة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أرسى قواعد الجمهورية الجديدة بإرادة وعزيمة الأبطال، فهي نفس السواعد والرؤى القادرة والتى تستطيع أن تحقق التقدم والنمو والازدهار لمصرنا الحبيبة الغالية وتناولت الندوة مناقشات حول وضع إستراتيجية وطنية للاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وكذا الخزان الجوفي السطحى والعميق فضلاً عن استخدامات الطاقة الشمسية فى تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الأمن لمياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية يصدر المؤتمر مجموعة من التوصيات الخاصة لتنمية الموارد المائية منها التعامل الإستراتيجي الأفضل مع مياه الصرف كمصدر يمكن استخدامه لري المحاصيل من خلال المعالجة الصحية الآمنة.