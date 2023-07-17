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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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رمضان عبدالمعز يدعو إلى تقويم النفس بالأخلاق وزكاة المال.. فيديو

الشيخ رمضان عبدالمعز
الشيخ رمضان عبدالمعز

 قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامى، إن الأخلاق والقيم تزكى وتطهر وتقوم النفوس، لافتا إلى أن الزكاة نوعين هما زكاة النفوس وهذه على الغني والفقير، وزكاة المال وهي على الأغنياء دون الفقراء.

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 وتابع عبدالمعز،: "زكاة المال تطهر وتزكى النفوس، والأخلاق أيضا تطهر وتنقى النفوس، وتجعل العبد عند ربه مرضيا، مهما كانت مكانتك عند الناس، هذه تختلف طبقا لمواقفك معهم، لو عملت معهم معروفا يطلعوك السماء، ولو عملت لهم شيئا سيئا يُمسح تاريخك الجيد كله بمشكلة إنت عملتها، لكن الله كريم يمسح التاريخ الأسود كله بحسنة عملتها".

 واستشهد خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، بقول الله سبحانه وتعالى: " واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا".

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