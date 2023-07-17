نيابة المنيا تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سيارة

صرحت النيابة العامة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا ، اليوم الأثنين ، بدفن جثة لشاب لقى مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص .

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في زمام مركز العدوة في المنيا ، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.، وبإنتقال الأجهزة الأمنية تبين ان الحادث اسفر عن مصرع شاب ، وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص .

وتسبب الحادث في مصرع إبراهيم يعقوب سعد، 25 سنة مقيم القاهرة ، وإصابة 6 آخرين، بينهم، وهم مروان إسلام ناجح 3 شهور، طارق صلاح علا 15 سنة، ناهد مروان عنتر 35 سنة، أبانوب نمر جرجس 19 سنه، إسلام ناجح فكري 25 سنة، عادل شحاتة زاخر 42 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .