عاجل
"القلب المكسور" حالة مرضية تصل للوفاة .. "الزعل" فى مرمى الاتهام خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي  حقيقة شراء نادي الزمالك بوتين يصف الهجوم على جسر القرم بـ "العمل الإرهابي" الكهرباء: استثمارات تصل لـ 34 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة (فيديو) الطقس غدًا.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة والرطوبة
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

نيابة المنيا تصرح بدفن جثة شاب لقى مصرعه في حادث سيارة

مديرية أمن المنيا
مديرية أمن المنيا

صرحت النيابة العامة بمركز العدوة شمال محافظة المنيا ، اليوم الأثنين ، بدفن جثة لشاب لقى مصرعه في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص .

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة، بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الصعيد الصحراوي الغربي في زمام مركز العدوة في المنيا ، بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة.، وبإنتقال الأجهزة الأمنية تبين ان الحادث اسفر عن مصرع شاب ،  وإصابة 6 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة  ميكروباص .

وتسبب الحادث في مصرع إبراهيم يعقوب سعد، 25 سنة مقيم القاهرة ، وإصابة 6 آخرين، بينهم، وهم مروان إسلام ناجح 3 شهور، طارق صلاح علا 15 سنة، ناهد مروان عنتر 35 سنة، أبانوب نمر جرجس 19 سنه، إسلام ناجح فكري 25 سنة، عادل شحاتة زاخر 42 سنة، مقيمون بمحافظة أسيوط.

وتم نقل المصابين لمستشفي مغاغة للعلاج، والتحفظ على المركبة وجثة المتوفي ، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .

الجريدة الورقية