أوروبا تستعد لصيف شديد الحرارة و"سَرْبَرُوس" يهددها بالتصحر.. فيديو

قال الدكتور سمير طنطاوي، استشاري التغيرات المناخية، إن أوروبا القارة العجوز تشهد صيفا حارا للغاية، والعام الماضي شهدت أيضا صيفا حارا لكن توقعات خبراء الأرصاد أن أوروبا ستشهد هذا العام صيفا حارا للغاية، أطلقوا عليها "سَرْبَرُوس" حارس الجحيم في الأساطير الإغريقية.

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أوروبا قارة عجوز ومغلقة وتتأثر بارتفاع درجات الحرارة أكثر من أي دولة أخرى، وشهدت أوروبا ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة، وهي النسبة التي اتفقوا في مؤتمر باريس ألا تصل إليها ارتفاعات درجات حرارة الأرض.

حرائق غابات مستمرة

وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يتم بوتيرة عالية، وهناك كبار سن كثيرون يعيشون في أوروبا بمفردهم، وقد يمثل ارتفاع درجات الحرارة خطرا عليهم، كما يتسبب في حرائق الغابات في عدد من الجزر.

ولفت إلى وجود تحركات من الحكومات الأوروبية لمواجهة الموجة الحرارية، وإصدار التحذير الأحمر للسائحين في عدد من المناطق، وغيرها من الإجراءات للحد من الآثار السلبية لهذه الموجة.



