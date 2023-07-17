محافظ المنيا يشهد أعمال التدريب العملي "صقر 119 "

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، اليوم الأثنين، بدء فعاليات أعمال التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات و الكوارث الطبيعية "صقر١١٩ "

وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، والذى تنفذه محافظة المنيا، خلال الفترة من 16- 18 يوليو الجاري K بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، حضر فعاليات التدريب الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، العميد إيهاب بكرى المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

رحب المحافظ ، باللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية، ورؤساء الجهات التنفيذية، مؤكداً ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، فيما يخص ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث .

وأسلوب إدارتها ووضع خطط متكاملة، من خلال سيناريوهات واضحة وأساليب تدريبية عالية، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة ، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

وأضاف المحافظ، أن مصر لها تاريخ مشرف في مجابهة الأزمات ، خاصة بعد ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ ، وما تعرضت له مصر على الصعيدين القومي و العالمي ، مشيرا، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مقاليد الحكم وبدأ عهد جديد قادر على مواجهة التحديات من ، خلال إدارة منظمة للأزمات تهدف إلى توحيد الجهود من أجل الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة.

مشيداً ، بجهود الدولة في التعامل مع العديد من الأزمات منها ، مواكبة التغيرات المناخية ، حيث نفذت المحافظة في سبتمبر ٢٠٢٢ نموذج محاكاة لمواجهة السيول ، واستعدادات المحافظة للتعامل الفوري مع الأزمة ، والحد من تداعياتها، مشيرا إلى أن اليوم نشهد إجراء بيان عملي ، على سحب المياه أسفل نفق النيل .

وذلك من خلال تدريب عملى ، يهدف إلى تحقيق التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهة ، و بين المحافظة والمحافظات المجاورة من جهة أخرى، إلى جانب تنظيم الأدوار ووضع خطط تتضافر بها كافة الجهود لرصد واحتواء الأزمة وسرعة استرجاع الأمور إلى طبيعتها.

كما أعرب المحافظ ، عن التقدير والعرفان لدور القوات المسلحة ، وعلى رأسها القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وما تقدمه من نماذج يُحتذى بها فى مجابهة الأزمات والمخاطر ، وتقديم الغالي والنفيس، من جانبه، نقل اللواء وليد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري ، تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

مُعرباً عن خالص شكره وتقديره لمحافظ المنيا ، وجميع الأجهزة في المحافظة للإعداد الجيد ، والتعاون والعمل الجماعي المشرف لمشروع التدريب، وجميع رجال قوات الدفاع الشعبي في المحافظة، مؤكداً، أن قوات الدفاع الشعبي والعسكري هي مركز اتصال ، ولها دور حيوي ومحوري بين أجهزة الدولة.

وتناول اللقاء تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم الوقوف دقيقة حداد على أروح شهداء الوطن، كما تبادل محافظ المنيا ، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع، وتم تكريم عدد من أسر شهداء القوات المسلحة ممن ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن.

من جانبه، قدم اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، عرضاً شاملاً وتفصيلياً حول المحافظة وكافة المقومات والإمكانيات الموجودة بها، واستعدادات كافة القطاعات في المحافظة ، ومدى جاهزيتها إلى جانب عرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" ونسب تنفيذها بكافة القطاعات.

وجهود المحافظة ، في تنفيذ الموجة الـ21 للإزالات على أراضي أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية بمرحلتيها الأولى والثانية ، والأسبوع الأول من المرحلة الثالثة ، على مستوى مراكز المحافظة التسعة ، وبيان بمساحات الأراضي التي تم استردادها.

وتضمن التدريب عرضاً حول دور ومهام قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وكذلك عرض فيلمي حول شهداء محافظة المنيا ، من أبناء القوات المسلحة ،إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن المحافظة، وصور لمعسكر الإيواء العاجل بإستاد المنيا ، ومعسكر إيواء الحيوانات في شوشه.

بالإضافة ، إلى تقديم عرض للمعدات الفنية للمحافظة، من عربات ( الإسعاف و المركز التكنولوجى و البريد و مياه الشرب و الونش التحرك السريع) ، إلى جانب تقديم عروض فنية .