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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المرور السعودي يحذر أصحاب المركبات من هذه المخالفة

المرور في السعودية
المرور في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم، أن عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.

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وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة “تويتر”، أن “عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية، وتتراوح قيمة المخالفة ما بين 100 ريال إلى 150 ريالا”.

المرور السعودي يحذر أصحاب المركبات من هذه المخالفة

وأوضحت أن تلك الأفضلية المقررة للمشاة لضمان سلامتهم.

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.

وكتبت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر منصة “تويتر”،  أن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى المديرية، قال فيه أحد المستفيدين، إنه اعترض على مخالفة وذهب للهيئه المرورية، وتم قبول الاعتراض منذ شهر لكن المبلغ لم يتم استرداده حتى الآن.

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