فصل أمين مخزن سرق جهاز قياس صفراء من داخل مستشفى لبيعه

أصدرت الدائرة الرابعة تأديب بالمحكمة الإدارية العليا، قرارًا بتأييد حكم أول درجة والصادر عام 2020 ضد أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي، والقاضي بفصله من الخدمة لما اقترفه من سرقة جهاز قياس نسبة الصفراء المملوك للمستشفى، وحاول بيعه بمنطقة قصر العيني، ورفضت المحكمة طعنه، مما يعني استمرار فصله وعدم عودته لعمله، وحمل الطعن رقم 61706 لسنة 66.

كانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال ج.ع وهو يعمل أمين مخزن الكهرباء والنظافة والسباكة بمستشفى الوراق المركزي التابع لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة بالدرجة الثالثة، لأنه في غضون عام 2017 خالف القوانين واللوائح المعمول بها وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي المنصوص، وذلك بأن استولى على جهاز قياس نسبة الصفراء عن طريق الجلد والمملوك لمستشفى الوراق المركزي وحاول بيعه لأحد محال بيع الأجهزة الطبية بمنطقة قصر العيني.

وقالت المحكمة، إنه قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء، هى رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزى عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملاءمة الجزاء الذي هـو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص فى تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء، ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.

ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذي قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق، أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجبًا لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.