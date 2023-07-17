موعد انكسار موجة الحر.. الأرصاد تكشف مفاجأة

يبحث الكثيرون عن موعد انكسار موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد مؤخرا، إذ شهدت مصر ارتفاعا غير مسبوقا في درجات الحرارة.

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قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الجنوبية بصعيد مصر تسجل درجات حرارة عظمى ما بين 44 درجة مئوية لـ45 درجة مئوية خلال فترات النهار، لافتة إلى أن فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس نشعر بنسب رطوبة كبيرة بالطقس خلال فترات الليل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال فترة الظهيرةن مشيرة إلى أن الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن طقس اليوم هو طقس شديد الحرارة رطب بمعظم محافظات الجمهورية، وهدوء سرعة الرياح هو سبب الشعور بارتفاع نسب الرطوبة مساءا.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة نوعا ما؛ بسبب الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، مع تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

درجات الحرارة

في السياق نفسه أشارت إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع وأيضا الرطوبة مستمرة بالارتفاع طوال هذا الأسبوع ليلا ونهارا.