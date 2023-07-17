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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعيين أول ملحق عسكري إسرائيلي في المغرب

علم المغرب وإسرائيل
علم المغرب وإسرائيل

 في خطوة جديدة تبرز تطور العلاقات الأمنية بين المغرب وإسرائيل، عيَّنَ رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الإثنين، شارون إيتاح كأول ملحق عسكري في المغرب.

  يتولى الملحق العسكري المهمة رسميًا في الأشهر المقبلة، ومن المقرر أن يقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز العلاقات الأمنية كافة بين البلدين.

 الخطوة جاءت تتويجًا لخطوات عدة شهدتها البلدين الفترة الماضية، منها زيارة كبار القادة العسكريين، وإجراء عددٍ من التدريبات المشتركة كان آخرها "الأسد الإفريقي" بمشاركة قوات النخبة على أرض المغرب.

 شارون إيتاح ملحق عسكري: 

 الملحق العسكري شارون إيتاح هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث اللهجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم، ويشغل اليوم منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية، ويعد هذا التعيين مثال لعمق التعاون بين الجيشين لبناء علاقة طويلة المدى تقوم على الثقة المتبادلة، بين المغرب وإسرائيل.

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