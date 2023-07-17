راشفورد يقترب من تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

يقترب الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد، جناح مانشستر يونايتد، من تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية أن راشفورد أصبح قريب للغاية من تجديد تعاقده مع اليونايتد حتى صيف 2028 المقبل.

وأكدت أن اللاعب كان لديه الحق في مغادرة قلعة "أولد ترافورد" خلال الصيف المقبل 2024، لكن إيريك تين هاج، المدير الفني، تمسك بضرورة تجديد عقد اللاعب الإنجليزي.

وأشارت التقارير إلى أن هناك اتفاق بين راشفورد وإدارة اليونايتد على تجديد التعاقد، لكن لم يوقع اللاعب على أي عقود بعد.

وأوضحت التقارير أن عقد راشفورد الجديد سيحظى من خلاله على تأثير كبير في قلعة الأولد ترافورد.

وكان راشفورد قد لعب 359 لقاء بجميع المسابقات مع اليونايتد، نجح خلالهما في تسجيل 123 هدفًا.

يذكر أن راشفورد قدم احد أفضل مواسمه خلال الموسم الماضي، حيث نجح في الظهور بمستويات كبيرة مع اليونايتد.