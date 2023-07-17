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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

"خش هنجيلك".. مبادرة للتوعية بآثار الصعيد

اليوتيوبر السوهاجي
اليوتيوبر السوهاجي الشاب كريم عبدالرحمن

في محاولة جادة لإلقاء الضوء علي ما يمتلكه الصعيد من آثار وتراث خاصة  في محافظتي سوهاج وقنا، قام اليوتيوبر السوهاجي الشاب كريم عبدالرحمن الشهير بابوالدرملي من محافظة سوهاج بعمل سلسلة من الفيديوهات عن هذا التراث والاثار والموروث الشعبي بطريقة شعرية.

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يأتي ذلك في محاولة للتوعية الأثرية والوصول للاماكن الأثرية المهمة التي لايعلم عنها الجيل الجديد إلا القليل من خلال كتب التاريخ المدرسية وسرد بطولات ملوك وملكات الفراعنة، خاصة في الصعيد واثارهم.

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ونجحت فيديوهاته في جذب رواد مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك، وحققت تفاعلا ونجاحا كبيرا.

ويتمني عبدالرحمن مساندة الجهات المسئولة في دعم مبادرته حتي يقدم تاريخ بلده بصورة مشرفة تحت عنوان “خش هنجيلك”، بجانب إلقاء الضوء علي الأمثال الشعبية والموروث الشعبي في الصعيد بطريقة غنائية وكوميدية أيضا، ونالت إعجاب المتابعين بلهجته الصعيدية المميزة.

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