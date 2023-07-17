حملة مكثفة لضبط تجار المخدرات بدمياط

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملة أمنية بدمياط لضبط الخارجين على القانون.

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فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة .. فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دوائر مراكز شرطة (دمياط –فارسكور –الزرقا)، وقسم شرطة (أول دمياط)..أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط عدد (5) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. بإجمالى مضبوطا تعبارة عن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام –كمية من مخدر الهيدرو وزنت 18 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين –بندقية خرطوش - 2 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) .. بحوزة (4 متهمين "لعدد 2منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بمواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون

فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.. فقد إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

شرطة النقل تضبط 1667 قضية متنوعة

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1667) قضية متنوعة.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3521) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وتقوم أجهزة وزارة الداخلية بتكثيف جهودها من أجل ضبط كافة أنواع المخالفات والجرائم مهما تعددت صورها.

ويشن رجال الأمن حملات يومية للإيقاع بالمُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطنين.