هدم مئذنة مسجد تاريخي يفجر غضبا واسعا بالعراق (شاهد)

أثار هدم مئذنة مسجد السراجي بمحافظة البصرى جنوبي العراق الذي يعود تاريخ بنائه لما قبل نحو 3 قرون، جدلا كبيرا بين الشعب العراقي على منصات وسائل التواصل الاجتماعي.

ووثق تقريرعرضته فضائية "العربية"، غضب الشعب العراقي من هدم مئذنة مسجد السراجي بسبب الحجة الغير مقنعة الذي أعلنتها السلطات العراقية.

وكانت حجة المسؤوليين بالعراق لهدم المئذنة هو انها تعيق حركة المرور .

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع فيديو لعملية الهدم، مما أثار موجة من الغضب الشعبي عارمة، فيما أصدر وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، بيان استنكار لهدم المسجد.

غضب في الشارع العراقي بعد هدم مئذنة مسجد تاريخي

وتسبب هدم المئذنة في تطاير كمية غبار كثيف إذ أنها مبنية من الطوب اللبن وكان عليها زخارف، بحجة قد يعتبرها رواد السوشيال ميديا “غريبة”- الكثير من الجدل فقد يعود عمرها لـ 296 عاماً.

وقد كانت السلطات الدينية والثقافية، ومنها الوقف السُني ومسئولو الآثار، على علم باعتزام محافظ البصرة إزالة المئذنة لإنهاء الاختناق المروري في المدينة، لكنها قالت إنه كان من المفترض الحفاظ عليها ونقلها بدلًا من هدمها.

وقال ماجد الحسيني من سكان البصرة وهو يقف بجانب الأنقاض: "كل الشعوب تحافظ على تراثها وتاريخها وهنا يدمرون تاريخنا وتراثنا؟".

وقال وزير الثقافة أحمد البدراني في تصريحات إنه لم يعط الإذن بهدم مئذنة جامع السراجي، وإن سلطات الآثار المحلية اتفقت مع المحافظ على نقلها.

وستسعى الوزارة الآن لاستعادة الجزء المتبقي منها والحفاظ عليه، وإعادة بناء نموذج على غرار ما قامت به السلطات في جامع النوري في الموصل، الذي فجره مقاتلو تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017.

ودافع محافظ البصرة أسعد العيداني، الذي أشرف بنفسه على هدم المئذنة، عن هذه الخطوة، قائلًا إن الوقف السُني وسلطات الآثار لم تفكك المئذنة وتنقلها لمكان آخر، على الرغم من أنه طُلب منها ذلك منذ أكثر من عام.

وأضاف أن السلطات تلقت إخطارًا في الآونة الأخيرة يفيد باقتراب موعد هدمها ولم تعترض على ذلك، مشيرًا إلى أنه يعتزم بناء جامع جديد بدلًا منه.